FSK-ja tërheq një mjet të pashpërthyer në Grejkoc të Suharekës

By admin

Një person ka hasur në një granatë dore në fshatin Grejkoc të Suharekës.

Organet e rendit kanë bërë të ditur se njësitet policore kanë bërë sigurimin e vendit të ngjarjes, derisa njësiti për deminim i FSK-së ka tërhequr mjetin e pashpërthyer nga vendi i ngjarjes.

“Është raportuar se ankuesi mashkull kosovar ka hasur në një mjet të pashpërthyer (granatë dore). Njësia policore ka bërë sigurimin e vendit të ngjarjes, derisa njësiti për deminim i FSK-së ka tërhequr mjetin e pa shpërthyer nga vendi i ngjarjes”, thuhet në raportin 24-orësh të PK-së.

Gjendet i vdekur në shtëpinë e tij një burrë në Prizren
10 mijë euro ilegalisht, policia kap një person në Vërmicë

Kulture

Universiteti i Prizrenit vlerësohet me Çertifikatën e Cilësisë për kontributin në arsimin e lartë dhe ndërkombëtarizim

Universiteti "Ukshin Hoti" në Prizren është nderuar me Çertifikatën e Cilësisë nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë dhe Agjencia Kosovare për Akreditim, si njohje për...
Lajme

Dy qytetarë dorëzojnë mbi 1 mijë euro në stacionin policor në Rahovec

Më datë 1 tetor 2025, rreth orës 13:30, në Stacionin Policor në Rahovec janë paraqitur dy qytetarë, të cilët kishin gjetur një shumë të...

Nesër inaugurohet rruga ndërkufitare Kosovë-Shqipëri

Aksident i rëndë në Rahovec – humb jetën drejtuesi i traktorit, një i arrestuar

Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Gjendet vajza 16 vjeçare e raportuar e zhdukur në Suharekë, nuk pranon të kthehet në shtëpi

Samir Selmani: Do të angazhohem për rikthimin e logos së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Derbi i madh në Suharekë

Kandidati i LDK-së për Prizrenin kritikon kundërkandidatët për mosgatishmëri për debat

Derbi i Prizrenit mbyllet pa fitues

Komuna e Prizrenit hap thirrjen për subvencionim të qumështit, deleve dhe dhive

Prizren: I dehuri sulmon policët, njëri lëndohet

Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – Dogana ndalon automjet me suplemente ushqimore

Historia e biçikletës së vjedhur në Basel të Zvicrës: E dërguar me autobus në Prizren, e shitur në Tiranë dhe e konfiskuar po aty...

KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç

Ylli nis sezonin me humbje në Suharekë

