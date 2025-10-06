9.1 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
Gjendet i vdekur në shtëpinë e tij një burrë në Prizren

Një burrë është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij të dielën në Prizren.

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes.

“Raportohet se më 05.10.2025 është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij viktima mashkull kosovar. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raportin e Policisë së Kosovës.

Fillimi i javës me shi e erëra të forta
FSK-ja tërheq një mjet të pashpërthyer në Grejkoc të Suharekës

