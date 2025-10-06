9.1 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Krasniqi: Me Edon Canën, për një Rahovec që ecë përpara

By admin

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka qëndruar në Rahovec në mbështetje të kandidatit të PDK-së për kryetar të kësaj komune, Edon Cana.

https://www.facebook.com/share/v/1B77CCLDM6/

Krasniqi, në një tubim madhështor në mesin e qytetarëve të Rahovecit, ka thënë se Cana është kandidati larg më i përgatitur se të tjerët dhe garancia për një Rahovec më të zhvilluar.

“Edoni nuk po garon për pushtet në Rahovec, ai po garon për mundësi. Për mundësinë që Rahoveci të ecë përpara me dinjitet, me punë dhe me rezultate. Votoni për PDK-në, për numrin 191 dhe për Edon Canën kryetar, për një Rahovec që ecë përpara me besim, me guxim dhe me zemër”, ka thënë ai.

https://www.facebook.com/share/v/1BXz1EmpEP/

Ndërsa, kandidati i PDK-së për kryetar të Komunës së Rahovecit, Edon Cana ka falënderuar të gjithë për mbështetjen, duke u zotuar për transformimin e kësaj komune, me theks të veçantë zhvillimin e agroturizmit.

“Unë besoj në shpirtin e Rahovecit dhe ëndrra ime është që ky shpirt të ringjallet. E këtë mund ta bëjmë vetëm bashkë, me djemtë dhe vajzat ma të mira që i ka komuna jonë”, ka thënë ai.

https://www.facebook.com/share/v/1Fc6fm5FVn/

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’
Next article
Latifi diskuton me drejtorët për dinamikën e punëve komunale

Më Shumë

Lajme

Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Gjatë javës së ardhshme, vendi ynë do të përfshihet nga masa ajrore të paqëndrueshme me origjinë perëndimore dhe veriperëndimore, të cilat do të sjellin...
Lajme

Sot fillon vaksinimi kundër gripit sezonal

Sot do të fillojë vaksinimi i qytetarëve, kundër gripit sezonal. Lajmin e kanë bërë të ditur dje Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë...

Emocione dhe histori në Gjonaj: Drini i Bardhë debuton me barazim

Lirohet nga masa e paraburgimit kolonel Nexhmi Krasniqi

KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç

Prokuroria: “Kobra” veproi me dashje dhe në mënyrë të vrazhdë për të treguar forcën

Derbi i Prizrenit mbyllet pa fitues

Bashkimi kërkon kualifikimin në FIBA Europe Cup 

Gjendet i vdekur në shtëpinë e tij një burrë në Prizren

Mielli për bukën e nesërme

Latifi para banorëve të Dejnit: Jemi opsioni më serioz, që premton, analizon e zbaton

Bashkimi bën histori, për herë të parë në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup

Policia e Kosovës bashkohet në marshin sensibilizues kundër kancerit të gjirit në Prizren

Spitali i Prizrenit ndriçohet rozë për ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit

Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Malisheva nderon dëshmorin Dr. Shpëtim Robaj në 27-vjetorin e rënies

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne