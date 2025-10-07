Anulohet koncerti në Stamboll, Robbie Williams i mërzitur

Robbie Williams ka thënë se i vjen “thellësisht keq” që koncerti i tij në qytetin turk të Stambollit është anuluar “në interes të sigurisë publike”.
Artisti tha se ishte “ëndrra” e tij të performonte në Atakoy Marina sot, por vendimi i autoriteteve të qytetit për të anuluar koncertin “ishte përtej kontrollit” të tyre.
Turneu botëror i këngëtarit nisi në maj dhe e ka çuar atë në qytete duke përfshirë Londrën, Amsterdamin, Berlinin, Helsinkin dhe Athinën.
Williams tha në një postim në Instagram për 3.7 milionë ndjekësit e tij: “Gjëja e fundit që do të doja të bëja ndonjëherë është të rrezikoja sigurinë e fansave të mi – siguria dhe mbrojtja e tyre vijnë të parat. Ne ishim shumë të emocionuar që do të këndonim në Stamboll për herë të parë dhe qëllimisht zgjodhëm qytetin si shfaqjen e fundit të turneut Britpop. Të përfundoja këtë seri epike takimesh para fansave të mi turq ishte ëndrra ime, duke pasur parasysh lidhjet e ngushta që familja ime ka me këtë vend të mrekullueshëm. Për të gjithë ata në Stamboll që donin t’u bashkoheshin 1.2 milion njerëzve që kanë ndarë këtë turne fenomenal këtë vit me ne, më vjen shumë keq. Ne mezi prisnim këtë koncert, por vendimi për ta anuluar ishte përtej kontrollit tonë”, transmeton Klankosova.tv
