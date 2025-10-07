11.3 C
Prizren
Parandalohet rast i shmangies doganore në Vërmicë

By admin

Gjatë kontrolleve të rregullta në Pikën Kufitare të Vërmicës, zyrtarët doganorë kanë identifikuar një rast të tentativës për shmangie të obligimeve doganore, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit të Doganës së Kosovës, pas deklarimit të palës se nuk kishte mallra për të deklaruar, gjatë kontrollit të detajuar në vijën e dytë është hasur në 153 pako me pluhur kolagjeni (nga 200 gram secila), të cilat ishin të fshehura në bagazhin e automjetit. Për këto mallra, pala nuk kishte paraqitur asnjë faturë apo dokumentacion përcjellës.

“Malli është ndaluar përkohësisht deri në përfundimin e procedurave të mëtejshme, ndërsa ndaj palës është inicuar procedurë për kundërvajtje doganore në bazë të nenit 244 të Kodit Doganor dhe të Akcizës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e DK-së.

Dogana e Kosovës thekson se do të vazhdojë angazhimin për të parandaluar kontrabandën, për të mbrojtur ekonominë e vendit dhe për të siguruar që mallrat që hyjnë në Kosovë të jenë të kontrolluara dhe të deklaruara sipas ligjit./ PrizrenPress.com

