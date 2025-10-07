11.3 C
Prizren
E martë, 7 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Përurohet shkolla e re “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu” në Mazrek të Hasit

By admin

Në fshatin Mazrek të Hasit sot u përurua shkolla e re “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu”, një investim i rëndësishëm në të ardhmen e fëmijëve dhe zhvillimin e arsimit në këtë zonë, raporton PrizrenPress.

Kjo shkollë moderne përfshin 13 klasa mësimi, 2 klasa për fëmijët parashkollorë, 2 laboratorë të pajisur, bibliotekë dhe ambiente të dedikuara për stafin shkollor.

Me infrastrukturë bashkëkohore dhe kushte të përshtatshme për nxënësit dhe mësimdhënësit, institucioni i ri arsimor synon të krijojë një mjedis të favorshëm për mësim cilësor dhe zhvillim personal./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Qeveria në detyrë subvencionon faturat e energjisë
Next article
Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e një të dyshuari për narkotikë

Më Shumë

Sport

Ylli nis sezonin me humbje në Suharekë

Golden Eagle Ylli e nisi edicionin e ri të ProCredit Superligës me humbje, duke u mposhtur në shtëpi nga Sigal Prishtina me rezultat të...
Fokus

Parandalohet rast i shmangies doganore në Vërmicë

Gjatë kontrolleve të rregullta në Pikën Kufitare të Vërmicës, zyrtarët doganorë kanë identifikuar një rast të tentativës për shmangie të obligimeve doganore, raporton PrizrenPress. Sipas...

Pezullohet marrëveshja pa kontrolle në kufirin Kosovë-Shqipëri

Bashkimi nis Superligën me fitore bindëse

Autobusi në Duhël mori flakë gjatë lëvizjes, s’ka të lënduar

Jemerrio Jones, përforcimi i ri i Rahovecit 029

Digjet një autobus në Qafë të Duhlës

Ndalohen pajisje elektronike të padeklaruara në Vërmicë

Gjuajtje me armë në Shirokë të Suharekës, plagoset një person

Totaj: Fitorja ime në Prizren nuk kontestohet

Totaj: Trajnerët e mirë thonë se ekipi që luan mirë, nuk duhet të ndryshohet shpesh

Kandidati i LDK-së për Prizrenin kritikon kundërkandidatët për mosgatishmëri për debat

Historia e biçikletës së vjedhur në Basel të Zvicrës: E dërguar me autobus në Prizren, e shitur në Tiranë dhe e konfiskuar po aty...

Gjendet i vdekur në shtëpinë e tij një burrë në Prizren

Drini i Bardhë mysafir i Ulpianës, të dielën në Lipjan

Fatmir Limaj në Gjonaj të Hasit: Ndryshimi po vjen me Albulena Balaj-Halimajn

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne