Përfundon rehabilitimi i “40 Burimeve” – përmirësohet furnizimi me ujë në Prizren

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. ka bërë të ditur se janë përfunduar me sukses punimet në kuadër të projektit “Rehabilitimi i Kaptazhes IV – 40 Burimet”, që synon rritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm për qytetarët e Prizrenit dhe zonave përreth.

Në njoftimin e kompanisë thuhet se pas përfundimit të punimeve, gjendja e furnizimit me ujë ka filluar të përmirësohet, ndërsa ekipet e terrenit janë duke kryer inspektime dhe analiza për të vlerësuar efektin e shtimit të kapaciteteve, raporton PrizrenPress.

“KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ Sh.A. ju njofton se kanë përfunduar me sukses punimet në kuadër të projektit ‘Rehabilitimi i Kaptazhes IV – 40 Burimet’. Pas përfundimit të punimeve, gjendja e furnizimit me ujë ka filluar të përmirësohet, ndërsa gjatë ditëve në vijim, ekipet tona të terrenit janë duke kryer inspektime dhe analiza për të vlerësuar efektin e shtimit të kapaciteteve tek ‘40 Burimet’”, thuhet në njoftim.

Tutje, kompania thekson se aktivitetet në identifikimin e keqpërdorimeve dhe rehabilitimin e burimeve tjera alternative kanë rritur kapacitetin e ujit të pijshëm, duke ndikuar në një furnizim më të qëndrueshëm për konsumatorët.

“Bazuar në gjendjen aktuale të nivelit të burimeve, do të tentohet që reduktimet të ndalen gradualisht”, theksohet më tej.

Në fund të njoftimit, “Hidroregjioni Jugor” ka falënderuar konsumatorët për durimin dhe mirëkuptimin gjatë periudhës së punimeve.

“Falënderojmë të gjithë konsumatorët për durimin dhe mirëkuptimin gjatë periudhës së punimeve”, përfundon njoftimi./PrizrenPress.com

E rëndë: Arinjtë nxjerrin një trup nga varri në Bllacë të Suharekës, i futen në pronë edhe një banori
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, nderohet me Medaljen e Nderit

