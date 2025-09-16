Nisma Socialdemokrate çel zyrtarisht fushatën zgjedhore në Prizren

Nisma Socialdemokrate ka zhvilluar sonte hapjen zyrtare të fushatës zgjedhore në Prizren, me një tubim publik në Kejin e Shatërvanit, ku morën pjesë qytetarë dhe mbështetës të këtij subjekti politik.
Kandidatja për kryetare të Komunës së Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, prezantoi programin dhe vizionin e saj për zhvillimin e qytetit, duke theksuar pjesëmarrjen aktive të qytetarëve dhe të rinjve në vendimmarrje.
“Prezenca juaj në këtë tubim është dëshmia më e fortë se Prizreni ka nevojë për ndryshim.
Ky qytet i përket të rinjve dhe të rejave që e duan vendin dhe punojnë për të mirën e tij.
Prizreni nuk është pronë e askujt, është i qytetarëve”, theksoi ajo.
Më tej Balaj-Halimaj shtoi: “Tek ne, nuk mbeteni vetëm një numër votuesi. Për dallim nga të tjerët, tek ne secili përkrahës ka vlerë”.
Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, e mbështeti Balaj-Halimajn dhe vizionin e saj për Prizrenin.
“Përjetë Prizreni 186! Albulena Balaj-Halimaj, ish-zëvendëskryeministre dhe deputete, është një grua e guximshme, me një vizion të qartë për të ardhmen e Prizrenit dhe qytetarëve të tij.
Me përkushtim të plotë dhe gatishmëri për të vënë në shërbim gjithë potencialin e saj intelektual dhe njerëzor, ajo qëndron krah qytetarëve për një Prizren më të zhvilluar dhe më të avancuar”, ka deklaruar Limaj.
Sipas tij, Prizreni, qyteti i Lidhjes, i kulturës, rinisë dhe sportit, meriton një qeverisje me duar të pastra, një administratë që garanton zhvillim të qëndrueshëm dhe përparim për të gjithë.
“Prandaj, Lista për Kuvend Komunal dhe Albulena janë zgjidhja më e mirë për qytetarët e Prizrenit”, tha ai./PrizrenPress.com
