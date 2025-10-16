13.3 C
Ndalohen 110 litra vaj ulliri të padeklaruar në pikën kufitare të Vërmicës

By admin

Zyrtarët doganorë në pikën kufitare të Vërmicës kanë ndaluar një automjet për kontroll të dytë në orët e hershme të mëngjesit, rreth orës 07:00, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit të Doganës së Kosovës, personi përgjegjës kishte deklaruar se nuk kishte mallra për t’u deklaruar, por gjatë kontrollit të detajuar në automjet janë gjetur 110 litra vaj ulliri të padeklaruar, të vendosura në 22 bidona nga 5 litra secili.

“Personi përgjegjës për mallrat e padeklaruara nuk posedonte faturë përkatëse, duke kryer kështu kundërvajtje doganore sipas nenit 244 të Kodit Doganor dhe të Akcizës së Kosovës (KDAK-së)”, thuhet në njoftimin e DK-së.

Dogana e Kosovës rikujton qytetarët dhe udhëtarët se janë të obliguar të deklarojnë saktësisht çdo mall gjatë hyrjes në territorin e vendit. Mosdeklarimi përbën shkelje ligjore dhe sjell masa ndëshkuese./PrizrenPress.com

