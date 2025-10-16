15.8 C
Prizren
E enjte, 16 Tetor, 2025
type here...

Sport

Bashkimi debuton në grupet e FIBA Europe Cup

By admin

Bashkimi do të debutojë sonte ne grupet e FIBA Europe Cup.

Prizrenasit për herë të parë garojnë në grupet e kësaj gare shumë të rëndësishme evropiane, raporton PrizrenPress.

Nënkampioni i Kosovës është mysafir i Cibonës, takim që zhvillohet në Kroaci, edhe pse ishte e planifikuar të luhet në Prizren, megjithatë është zhvendosur në Kroaci, për shkak se palestra është e zënë me numërimin për Zgjedhjet Lokale në Kosovë.

Cibona është një skuadër e njohur ballkanike dhe evropiane, e nuk do të jetë sfidë aspak e lehtë për Portokallezinjtë, që synojnë përfaqësim sa më të mirë në këtë garë.

Në Grupin J bëjnë pjesë edhe Dijon e Pallacanestro Reggiana, ku në sfidën e së mërkurës fitoi skuadra italiane në Francë me rezultat 88:96.

Ndeshja Cibona-Bashkimi zhvillohet nga ora 18:30./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nait Hasani kërkon dorëheqjen e kryetarit të PDK-së

Më Shumë

Sport

Sonte Serbia – Shqipëria, luhet për histori dhe kualifikim në Botëror

Shqipëria do të luajë sot ndeshjen më të rëndë sishme për kualifikueset e Botërorit dhe përballë do të ketë Serbinë, skuadër kjo që duhet...
Lajme

Prizren/ 4 persona të ndaluar dhe 14 aktakuza për vepra penale

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar për një sërë veprimesh të ndërmarra gjatë ditëve të fundit, që përfshijnë ndalime të personave të dyshuar, kërkesa...

Rënia e blegtorisë rrezikon resurset e Sharrit

Kapen dy kosovarë me mbi 27 mijë euro të padeklaruara në kufi me Shqipërinë

Vdes një person në Malishevë

Pse fiton kombëtarja e Shqipërisë

Fitore historike në Stokholm: Kosova trondit Suedinë

KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ shkyç lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

VV-ja në tubimin përmbyllës: Plane të mëdha për ta bërë Prizrenin qendrën më të madhe të zhvillimit

Osmani e mandaton Kurtin për formimin e Qeverisë: Brenda 15 dite duhet t’i paraqesë Kuvendit përbërjen e Qeverisë

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 1900 gjoba në trafik

Voton Albulena Balaj-Halimaj

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

E moshuara në Prizren nuk arrin të votojë: Ma kanë hequr emrin

Ndalohen disa raste të tentimeve për shmangie doganore në Vërmicë

PDK kërkon ndërhyrjen e KQZ-së në Malishevë: Procesi i numërimit po rrezikohet!

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne