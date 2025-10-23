20.8 C
Prizren
E enjte, 23 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Xheladini i LDK-së: Kryesia na dha të drejtën autonome të bëjmë koalicion me këdo, edhe me Vetëvendosjen

By admin

Kandidati i LDK-së për kryetar të Dragashit, Bexhet Xheladini, për FrontOnline ka folur pas deklaratës së Filiz Mustafa, ish-kandidat i LVV-së për kryetar të Dragashit e i cili ishte shprehur se LVV ka vendosur që të mos ketë koalicion me LDK-në në Komunën e Dragashit.

Xheladini, ka thënë se në takimin e fundit që ka pasur kryesia e LDK-së në qendër me kandidatët për kryetar të komunave, iu është dhënë e drejta autonome që kandidatët e LDK-së që kanë shkuar në balotazh nëpër komuna, mund të bëjnë koalicion me kë të duan, përfshirë edhe Lëvizjen Vetëvendosje.

‘’Ne si LDK kemi një qëndrim krejt tjetër. Para disa dite kemi pasur një takim me Kryesinë e ku kemi marr leje nga kryesia që kandidatët e LDK-së që kanë shkuar në balotazh, kanë të drejtën në mënyrë autonome të hyjnë në bisedime me secilën parti politike që operojnë nëpër komuna’’, tha ai për Front Online.

Xheladini, tha se nëse LVV ka marr vendim të mos ketë koalicion me të në Dragash, ai do të flas me anëtarësinë e LVV-së në atë komunë për të kërkuar mbështetje.

’’Por nëse LVV paska marr qëndrim zyrtar që nuk do të ketë koalicion me në Dragash, atëherë mua nuk më mbetët gjë tjetër vetëm që të bëjë koalicion me anëtarësinë e LVV-së në Komunën e Dragashit’’, tha ai.

Ai u shpreh se nuk ka vija të kuqe për askënd e madje as për VV-në.

‘’Ne si LDK dhe ne si LDK nuk kemi vija të kuqe me asnjë parti politike, përfshirë edhe LVV-në dhe nëse gjejmë bashkëpunim, mund të lidhim koalicion edhe me LVV-në por edhe me partitë tjera të komunitetit jo-shumicë’’, deklaroi Xheladini./Front Online/

Previous article
Aktakuzë ndaj shtetasit turk që vrau vajzën e tij me thikë në Prizren

Më Shumë

Sport

Derbi Peja–Ylli luhet sot në Therandë

ProCredit Superliga e Kosovës në basketboll vazhdon me javën e dytë, ku ndeshja më e pritshme është derbi ndërmjet GO+ Peja dhe Golden Eagle...
Lajme

Parandalimi i trafikimit me qenie njerëzore – Kastrati përkrah fushatën “Mos hesht” në Malishevë

Në kuadër të fushatës nacionale për parandalimin e trafikimit të njerëzve, edhe në Komunën e Malishevës do të zhvillohen aktivitete vetëdijësuese me moton “Mos...

Babai raporton zhdukjen e vajzës 15-vjeçare në Prizren

Sonte sfida evropiane: Bashkimi mysafir i Pallacanestro Reggiana-s në FIBA Europe Cup

Dogana ndalon barna dhe suplemente të padeklaruara në Vërmicë

Koalicionet për balotazh në Prizren, Abrashi: Jemi në kontakt me të gjithë partitë, por ende s`kemi diçka konkrete

Kryetari i AAK-së në Prizren: Nuk kemi arritur marrëveshje me asnjërën nga dy partitë në balotazh

Kryeziu: Gjykata në Hagë e padrejtë, koha për unitet kombëtar

Pallacanestro Reggiana, e fortë për Bashkimin

FSK po realizon ushtrimin fushor “Ujku Shigjetë”

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për dhunë ndaj babait, sulm ndaj policëve dhe dëmtim të zyrës së stacionit policor

Qazim Thaçi – Zëri poetik nga Prizreni që mban gjallë kujtesën kombëtare

Ngjarja në Prizren ku u therën me thikë nëna dhe e bija 12-vjeçare dyshohet se ndodhi për motive xhelozie

Raporti ditor i PK’së, mbi 1500 gjoba dhe 64 aksidente trafiku

Arrihet koalicioni i parë për balotazh në Prizren

Prizreni i bashkohet protestës së madhe në mbrojtje të UÇK-së

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne