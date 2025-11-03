19.2 C
Prizren
E hënë, 3 Nëntor, 2025
Artan Abrashi dhe partnerët e koalicionit takohen në Shatërvan: Fitorja e Prizrenit është e pashmangshme

Kandidati për kryetar të Prizrenit nga Lëvizja Vetëvendosje, Artan Abrashi, është takuar sot me partnerët e koalicionit në zemër të qytetit, në Shatërvan, vetëm një ditë pas arritjes së marrëveshjes për bashkëpunim para zgjedhjeve të 9 nëntorit, raporton PrizrenPress.

Në një postim në rrjete sociale, Abrashi ka bërë të ditur se takimi kishte për qëllim koordinimin dhe mobilizimin për “ndryshimin dhe fitoren e madhe të Prizrenit”.

“Bashkë me partnerët për ndryshimin dhe fitoren e madhe të Prizrenit më 9 nëntor! Koordinim, mobilizim dhe besim i plotë, fitorja është e pashmangshme”, ka shkruar Abrashi.

Në takim morën pjesë edhe liderët e partive që janë bërë pjesë e koalicionit për zgjedhjet lokale në Prizren: Zafir Berisha nga BD, Besnik Krasniqi nga AAK, Emilija Redžepi nga NDS dhe Haxhi Avdyli nga Guxo.

Takimi u mbajt në atmosferë miqësore, teksa Abrashi e cilësoi këtë si “fillimin e fitores së përbashkët për Prizrenin”./PrizrenPress.com

