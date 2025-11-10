12.1 C
Prizren
E hënë, 10 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Totaj: Do të jem kryetar i të gjithëve

By admin

Shaqir Totaj nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) fitoi dje mandatin e dytë të kryetarit të komunës së Prizrenit, pas një gare në balotazh kundër kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Artan Abrashi.

Totaj falënderoi qytetarët për besimin dhe theksoi se do të jetë kryetar i të gjithëve, pa dallime partiake apo etnike.

“Fushatat zgjedhore janë garë mes ideve, koncepteve dhe ekipeve. Sot, jemi të lumtur që qytetarët e kanë vlerësuar se platforma jonë ‘Prizreni në punë’ ishte më e duhura,” shkroi ai.

Express Kredi nga BiCredit

Totaj përgëzoi të gjitha partitë për një garë fer dhe korrekte, duke e cilësuar procesin si shembull të qytetarisë prizrenase.

Ai premtoi se katër vitet e ardhshme do të jenë të përkushtuara ndaj zhvillimit dhe modernizimit të qytetit, me investime në lagje dhe fshatra, si dhe bashkëpunim me të gjithë ata që e duan të mirën e Prizrenit.

“Do të angazhohem për një Prizren që na bashkon, jo që na ndan; për një qytet që punon për të gjithë dhe që të gjithë e duam”..PrizrenPress.com/

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti

Previous article
“S’ka me dal në punë në 8 e me kry në 16” – Bali Muharremaj thotë se në Suharekë ka ndryshu standardi
Next article
Fitorja e parë e Drinit të Bardhë në Gjonaj: 4–0 ndaj Rilindjes

Më Shumë

Lajme

Sot pritet të lirohet nga spitali Astrit Isufi, i dyshuari për krimin e rëndë në Malishevë

palushi Astrit Isufi, i dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve të gruas së tij në Malishevë pritet të lirohet nga Klinika e Kirurgjisë Abdominale. Lajmin...
Fokus

Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren

Sipas të dhënave preliminare nga exit poll-i i UBO Consulting, në Prizren, kandidati i PDK-së, Shaqir Totaj ka fituar edhe një mandat tjetër. Totaj ka...

KRU “Hidroregjioni Jugor” u bën thirrje konsumatorëve të shlyejnë borxhet për ujë

Bali Muharremaj fiton sërish Suharekën

Arrestohet i dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

Artan Abrashi takon përfaqësuesit e tarikatit Melami në Prizren

Dogana ndalon mallra të falsifikuara me markën “Apple”

Kardiologjia Invazive në Spitalin e Prizrenit realizoi 82 procedura të pavarura brenda dy muajve

Albulena Balaj Halimaj fton qytetarët ta votojnë Shaqir Totajn

Astrit Isufi i dyshuar për vrasjen e dyfishtë, ka aktakuzë për dhunë në familje dhe kanosje

Kapet burri me të cilin bashkëjetoi 15-vjeçarja që u raportua e zhdukur në Prizren

Kryetari i Malishevës ngushëllon familjen Morina pas vrasjes tragjike në Golluboc

Mori edhe një mandat në Rahovec, Latifi: Kjo është fitore e jona

Shaqir Totaj falënderon Prizrenin për dashurinë dhe energjinë: Fitorja po vjen

Një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për aksidentin në Rahovec ku vdiq një motoçiklist

Zafir Berisha: Shaqir Totaj viktimë e hajdutëve të PDK-së dhe LDK-së

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne