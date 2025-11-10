Totaj: Do të jem kryetar i të gjithëve

Shaqir Totaj nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) fitoi dje mandatin e dytë të kryetarit të komunës së Prizrenit, pas një gare në balotazh kundër kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Artan Abrashi.
Totaj falënderoi qytetarët për besimin dhe theksoi se do të jetë kryetar i të gjithëve, pa dallime partiake apo etnike.
“Fushatat zgjedhore janë garë mes ideve, koncepteve dhe ekipeve. Sot, jemi të lumtur që qytetarët e kanë vlerësuar se platforma jonë ‘Prizreni në punë’ ishte më e duhura,” shkroi ai.
Totaj përgëzoi të gjitha partitë për një garë fer dhe korrekte, duke e cilësuar procesin si shembull të qytetarisë prizrenase.
Ai premtoi se katër vitet e ardhshme do të jenë të përkushtuara ndaj zhvillimit dhe modernizimit të qytetit, me investime në lagje dhe fshatra, si dhe bashkëpunim me të gjithë ata që e duan të mirën e Prizrenit.
“Do të angazhohem për një Prizren që na bashkon, jo që na ndan; për një qytet që punon për të gjithë dhe që të gjithë e duam”..PrizrenPress.com/
