“S’ka me dal në punë në 8 e me kry në 16” – Bali Muharremaj thotë se në Suharekë ka ndryshu standardi

Në një lidhje të drejtpërdrejtë për Kosova Live, kandidati i PDK-së dhe fituesi i zgjedhjeve në Suharekë, Bali Muharremaj, foli për ngjarjet e mbrëmshme dhe planet për mandatin e ri.
Muharremaj tha se qytetarët e Suharekës kanë votuar për vazhdimësi dhe për një standard të ri pune në komunë.
“Në Suharekë ka ndryshu standardi. S’ka me dal në 8 në punë e me kry në ora 16:00. Tash puna fillon ndryshe çdo ditë, për qytetarët,” – tha Muharremaj.
Video e plotë e intervistës KËTU
