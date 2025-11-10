12.1 C
Fitorja e parë e Drinit të Bardhë në Gjonaj: 4–0 ndaj Rilindjes

By admin

Drini i Bardhë arriti një sukses të rëndësishëm duke regjistruar fitoren e parë në fushën e Gjonajt, me një paraqitje të shkëlqyer ndaj Rilindjes, raporton PrizrenPress.

Skuadra dominoi ndeshjen në çdo aspekt, duke krijuar raste të shumta dhe duke treguar lojë të organizuar dhe efikase.

Golave u vunë firmën Drilon Krasniqi, Caner Gzimi, Alban Ferataj dhe Real Smajljaj, që vulosën rezultatin 4–0 në favor të Drinit të Bardhë./PrizrenPress.com

