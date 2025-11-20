Debllokohet kanalizimi në rrugën “Ibrahim Lutfiu” në Prizren

KRU “Hidroregjioni Jugor” ka bërë të ditur se punimet për debllokimin e kanalizimit në rrugën “Ibrahim Lutfiu” në Prizren janë përfunduar me sukses.
“Përfundojnë punimet në debllokimin e kanalizimit të ujërave të ndotura në rrugën ‘Ibrahim Lutfiu’ në Prizren”, thuhet në njoftimin e kompanisë, raporton “PrizrenPress”.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren