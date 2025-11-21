13.2 C
Prizren
E shtunë, 22 Nëntor, 2025
Lajme

Fushata për zgjedhjet e parakohshme nis më 17 dhjetor

By admin

Fushata elektorale do të nisë më 17 dhjetor deri më 28 dhjetor, njoftoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme.

Pasi që, pas shpërndarjes së Kuvendit të enjten, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e ka caktuar 28 dhjetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.

Vendimi është marrë si pasojë e dështimit për formimin e Qeverisë së re./PrizrenPress.com

Kosova dhe Shqipëria forcojnë bashkëpunimin kulturor
Prizreni forcon transparencën komunale, Totaj priti përfaqësuesit për raportin e auditimit social

