Fushata për zgjedhjet e parakohshme nis më 17 dhjetor

Fushata elektorale do të nisë më 17 dhjetor deri më 28 dhjetor, njoftoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme.
Pasi që, pas shpërndarjes së Kuvendit të enjten, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e ka caktuar 28 dhjetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.
Vendimi është marrë si pasojë e dështimit për formimin e Qeverisë së re./PrizrenPress.com
