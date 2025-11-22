13.2 C
Prizren
E shtunë, 22 Nëntor, 2025
Derbi rajonal luhet sot në Rahovec

By admin

Sot fillon xhiro e shtatë e Superligës së Kosovës te meshkujt.

Përballja e parë luhet në palestrën simpatike ”Mizahir Isma” atje ku Rahoveci 029 i bën konak ekipit fqinj me territor Golden Eagle Yllit të Suharekës.

‘Vreshtarët’ kanë dy fitore e katër humbje, ndërsa therandasit nuk e kanë nisur mirë kampionatin me një fitore e pesë humbje.

Përballja nis nga ora 17:00./PrizrenPress.com/

