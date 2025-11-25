Kryesia e re e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve pritet nga kryetari i Malishevës

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka pritur sot në takim kryesinë e re të Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të luftës së UÇK-së në Malishevë, të përbërë nga Iliaz Krasniqi, Kastriot Berisha dhe Ali Morina.
Takimi u zhvillua, sipas njoftimit, me qëllim të urimit për mandatin e dytë të kryetarit Kastrati, si dhe për të diskutuar çështje me interes të përbashkët, duke vënë theks të veçantë tek ruajtja dhe kultivimi i vlerave kombëtare, të lidhura me sakrificën e dëshmorëve për lirinë e Kosovës.
Ai u shprehu falënderime për vizitën dhe urimet, duke theksuar gatishmërinë e tij dhe të qeverisjes komunale për të mbështetur iniciativat që promovojnë dhe ruajnë vlerat kombëtare.
“Vepra më sublime është rënia për atdheun. Ne kemi shumë dëshmorë dhe luftëtarë, prandaj krenohemi dhe zotohemi për ruajtjen, avancimin dhe respektimin e vlerave tona, si në vend në përgjithësi, ashtu edhe në Malishevë në veçanti”, deklaroi Kastrati./PrizrenPress.com/
