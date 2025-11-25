10.4 C
Prizren
E martë, 25 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Lumbardhi në fokus – Totaj kërkon mirëmbajtjen e simbolit të Prizrenit

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka theksuar rëndësinë e mirëmbajtjes së shtratit të Lumbardhit, duke e cilësuar atë jo vetëm çështje infrastrukturore e mjedisore, por edhe një element kyç të identitetit turistik të qytetit, raporton PrizrenPress.

“Mirëmbajtja e shtratit të Lumbardhit është jo vetëm çështje e rëndësishme mjedisore e infrastrukturore, por edhe turistike, pasi është një nga simbolet kryesore të qytetit”, ka deklaruar Totaj.

Ai ka publikuar edhe disa foto nga punimet e pastrimit përgjatë lumit, ku ekipet komunale po kryejnë ndërhyrjet e nevojshme./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kryesia e re e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve pritet nga kryetari i Malishevës

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne