Kamioneta rrezikon trafikun, lëviz pa drita sinjalizuese në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

By admin

Sipas pamjeve të dërguara nga lexuesit për Klankosova.tv, automjeti qarkullon në errësirë të plotë, ndërsa shoferët tjerë detyrohen të ngadalësojnë për të shmangur ndonjë aksident të mundshëm.

Pamjet si në vijim:

Lumbardhi në fokus – Totaj kërkon mirëmbajtjen e simbolit të Prizrenit
Hallkat elektronike, mekanizmi i ri për parandalimin e dhunës në familje – Prizreni gati për zbatim

