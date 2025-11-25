Kamioneta rrezikon trafikun, lëviz pa drita sinjalizuese në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Një kamionetë është parë duke lëvizur në autostradën ‘Ibrahim Rugova’ pa drita sinjalizuese, duke rrezikuar sigurinë e pjesëmarrësve tjerë në trafik.
Sipas pamjeve të dërguara nga lexuesit për Klankosova.tv, automjeti qarkullon në errësirë të plotë, ndërsa shoferët tjerë detyrohen të ngadalësojnë për të shmangur ndonjë aksident të mundshëm.
Pamjet si në vijim:
