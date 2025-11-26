9.5 C
Prizren
E mërkurë, 26 Nëntor, 2025
Fokus

Prizreni forcon bashkëpunimin me Kanadanë – Totaj pret ambasadoren Blitt

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot Ambasadoren e Kanadasë për Kosovë dhe Kroaci, Kathleen Blitt.

Gjatë takimit, ambasadorja shprehu gatishmërinë për thellimin e bashkëpunimit me Prizrenin në projekte të ardhshme.

“Diskutuam për mundësi të reja partneriteti dhe zhvillimet aktuale në vendin tonë. Gjithashtu vizituam pjesën historike të qytetit dhe kompleksin e Lidhjes së Prizrenit”, deklaroi kryetari Totaj./PrizrenPress.com/

Shoqata “Bereqeti” në Prizren ndihmon 45 familje me pajisje shtëpiake në prag të 28 Nëntorit
‘KOSOVA VOTON’ – është slogani për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Lajmet e Fundit

