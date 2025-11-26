Prizreni forcon bashkëpunimin me Kanadanë – Totaj pret ambasadoren Blitt

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot Ambasadoren e Kanadasë për Kosovë dhe Kroaci, Kathleen Blitt.
Gjatë takimit, ambasadorja shprehu gatishmërinë për thellimin e bashkëpunimit me Prizrenin në projekte të ardhshme.
“Diskutuam për mundësi të reja partneriteti dhe zhvillimet aktuale në vendin tonë. Gjithashtu vizituam pjesën historike të qytetit dhe kompleksin e Lidhjes së Prizrenit”, deklaroi kryetari Totaj./PrizrenPress.com/
