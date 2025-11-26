9.5 C
Prizren
Albin Kurti sërish kandidat i Vetëvendosjes për kryeministër

Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje, ka zgjedhur Albin Kurtin si kandidat për kryeministër.

Nuk kishte asnjë votë kundër e as abstenim në votim.

Arbëria Nagavci konstatoi se Këshilli i Përgjithshëm vendosi që Kurti të jetë kandidat për kryeministër./Gazeta Express

'KOSOVA VOTON' – është slogani për zgjedhjet e 28 dhjetorit
Avokati Smakiqi reagon për arrestimin e ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj nga Romaja e Hasit: Kërkohet urgjentisht monitorim ndërkombëtar

