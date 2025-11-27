4.3 C
Prizren
E enjte, 27 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Abrashi: Koalicioni ynë i vetëm është me qytetarët – LVV do të jetë fituesja e opozita humbësja më e madhe

By admin

Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje ka deklaruar se subjekti i tij politik po hyn në zgjedhjet e 28 dhjetorit me besimin se do të dalë fitues absolut, duke theksuar se mbështetja e qytetarëve po rritet çdo ditë.

Abrashi tha se koalicioni i vetëm i LVV-së është ai me qytetarët e Kosovës dhe me diasporën, të cilët, sipas tij, janë shtylla më e fortë e fitores së kësaj partie.

Express Kredi nga BiCredit

“Koalicioni jonë i vetëm dhe i vërtetë që vlen për tu theksuar është ai me qytetarët e Republikës së Kosovës, është me mërgatën dhe diasporën, pra me të gjithë shtetasit tanë, të cilët jetojnë këtu apo jashtë Kosovës. Ky është më i rëndësishmi dhe është koalicioni, i cili i frikëson partitë”, deklaroi ai në emisionin “Mesditë” në Tëvë1.

Ai u tregua i bindur se opozita aktuale do të dalë humbësja më e madhe e zgjedhjeve të ardhshme.

“Opozita e tanishme do të jetë humbësja më e madhe e zgjedhjeve. Dallimi do të jetë i thellë e shumë i madh. VV-ja, do të jetë fituesja absolute e zgjedhjeve. Këtë, po e shohim çdo ditë nga takimet me qytetarët, të cilët po e manifestojnë një mbështetje të pazakontë, mbështetje më të madhe që asnjëherë më parë s’e kemi pasë”, deklaroi Abrashi.

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të mbahen më 28 dhjetor.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
61 aksidente vetëm të mërkurën në Kosovë
Next article
Totaj viziton kazermën “Lidhja e Prizrenit” në shënim të “Ditës së Forcës”

Më Shumë

Kulture

Përkujtohet shkrimtari Ibrahim Skenderi

Në Prizren është mbajtur një aktivitet përkujtimor kushtuar shkrimtarit, Ibrahim Skenderi. Të pranishëm ishin nxënës, mësimdhënës, bashkëpunëtorë, miq dhe familjarë të profesorit Skenderi. Drejtoresha e Bibliotekës,...
Fokus

Kosova dhe Shqipëria forcojnë bashkëpunimin kulturor

Sot në Gjirokastër, në kuadër të Javës së Kulturës në Shqipëri, u zhvillua takimi zyrtar ndërmjet delegacionit të QRTK Prizren dhe QRTK Gjilan me...

Tre lojtarë të Bashkimit thirren nga Përfaqësuesja e Kosovës

Iu gjetën dy thika, arrestohet i mituri në Malishevë

Drini i Bardhë siguron tri pikë në shtëpi

“Shkrimtari nuk vdes kurrë” – Takim përkujtimor për Ibrahim Skenderin

24-orëshi shënon më shumë aksidente me të lënduar sesa me dëme materiale

Rahoveci-Ylli: Biletat tashmë në dispozicion, siguroji në Fan Shop

Shënohet Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe

Fan Noli, peshkopi i Korçës dhe mitropoliti i Durrësit

Nesër nis ekzekutimi i shtesave të fëmijëve me 50 për qind rritje

Komuna e Prizrenit ka filluar sanimin e dëmeve nga reshjet e shiut

Lirohet nga paraburgimi prokurori Beqë Shala, mbetet në arrest shtëpiak

Vdes në spitalin e Prizrenit punëtori që u lëndua në korrik në vendin e punës

Albin Kurti sërish kandidat i Vetëvendosjes për kryeministër

Hallkat elektronike, mekanizmi i ri për parandalimin e dhunës në familje – Prizreni gati për zbatim

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne