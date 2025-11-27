4.3 C
Në Malishevë përurohet pllaka përkujtimore në shtëpinë ku qëndruan krerët e ilegales së UÇK-së

By admin

Në Malishevë u mbajt sot ceremonia e përurimit të pllakës përkujtimore në shtëpinë e familjes së Feriz Metë Mazrekut, ku gjatë viteve 1993–1997 kishin qëndruar dhe vepruar krerët e ilegales së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe bashkëpunëtorë të tjerë. Ngjarja u organizua nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së – Nëndega në Malishevë, në bashkëpunim me familjen Mazreku.

Ceremonisë i pranishëm një numër i madh pjesëmarrësish, përfshirë përfaqësues institucionalë, familjarë të ish-presidentit Hashim Thaçi dhe ish-kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli, bashkëluftëtarë, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e UÇK-së dhe qytetarë të shumtë.

Para zbulimit të pllakës u mbajtën fjalime rasti. Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, theksoi rëndësinë historike të kësaj shtëpie, duke e vlerësuar si dëshmi të rolit që Malisheva pati në periudhën e rezistencës dhe përpjekjeve për liri. Ai u shpreh se “kjo shtëpi përfaqëson një pjesë të rëndësishme të historisë së luftës sonë çlirimtare”.

Fjalë rasti mbajti edhe njëri nga themeluesit e UÇK-së, Nait Hasani, i cili vlerësoi kontributin e familjes Mazreku si bazë e rëndësishme e veprimtarisë ilegale në vitet ’90. Ndërkaq, kryetari i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati, e cilësoi përurimin si një dëshmi të mbështetjes së vazhdueshme që populli ka pasur për UÇK-në.

Në emër të familjeve Thaçi dhe Veseli, Ismet Veseli shprehu mirënjohje për familjen Mazreku dhe për të gjithë kontribuuesit në organizimin e ceremonisë.

Pllaka përkujtimore, e zbuluar në përmbyllje të aktivitetit, mban mbishkrimin: “Në këtë shtëpi, nga viti 1993–1997, qëndruan dhe vepruan krerët e ilegales së UÇK-së: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, së bashku me bashkëpunëtorët e tyre. Nga këtu u morën vendime të rëndësishme për kombin”.

Komuna e Malishevës ka vlerësuar lart sakrificën e të gjithë atyre që kontribuuan në rrugën drejt lirisë dhe ka shprehur mirënjohje të veçantë për familjen Mazreku për guximin dhe kontributin e dhënë në një periudhë vendimtare për vendin./PrizrenPress.com/

Totaj viziton kazermën “Lidhja e Prizrenit” në shënim të “Ditës së Forcës”
Dogana ndalon kontrabandën me telefona në Vërmicë, vlera mbi 5 mijë euro

