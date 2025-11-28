3.6 C
Distria Krasniqi e bronztë

By admin

Distria Krasniqi fiton medaljen e bronztë në Abu Dhabi Grand Slam 2025 në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Distria ishte e lirë në xhiron e parë, në të dytën mposhti me Yuko, Karina Efimova nga Rusia.

Në çerekfinale ajo mposhti me Wazaari, Gefen Primo nga Izraeli. Në gjysmëfinale humbi me Yuko nga Reka Pupp nga Hungaria.

Për medaljen e bronztë, Krasniqi mposhti me 3 Yuko, Naomi Van Krevel nga Holanda.

Një medalje bronzi që digjet si flakë në Ditën e Flamurit./PrizrenPress.com/

