1.8 C
Prizren
E shtunë, 20 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSport

Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”

By admin

Federata e Basketbollit të Kosovës ka shpallur lojtarin e Bashkimit, Besim Bytyqi, si “Shpresa e Vitit”, duke vlerësuar rritjen, angazhimin dhe paraqitjet e tij të qëndrueshme gjatë këtij sezoni.

Nga Bashkimi kanë shprehur krenarinë për këtë arritje, duke theksuar rëndësinë e saj për klubin dhe sportin prizrenas.

“Përkushtimi, disiplina dhe pasioni i Besimit kanë dhënë rezultat. Ai është një frymëzim për të gjithë të rinjtë që ëndërrojnë të arrijnë majat”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Ndërkohë, basketbollisti tjetër i Bashkimit, Valon Bunjaku, është përzgjedhur në 5-shen e vitit, si vlerësim për kontributin dhe nivelin e lartë të lojës së tij.

“Të dy lojtarët po e nderojnë klubin dhe qytetin me paraqitjet e tyre. Jemi krenarë për ta”, ka shtuar më tej KB Bashkimi në reagimin e tij./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Nuk ka të lënduar nga zjarri mbrëmë që përfshiu disa lokale në Prizren
Next article
KBF Bashkimi, klubi më i mirë i vitit

Më Shumë

Fokus

KBF Bashkimi, klubi më i mirë i vitit

KBF Bashkimi është vlerësuar me çmimin prestigjioz “Klubi më i Mirë” për vitin 2025 në kategorinë e femrave, ndarë nga Federata e Basketbollit të...
Sport

Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, pjesë e 5-shes më të mirë të vitit

Federata e Basketbollit të Kosovës ka përzgjedhur dy lojtare të KBF Bashkimit, Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, në 5-shen më të mirë të vitit...

Bashkimi rikthehet te fitorja

Bashkimi mposht Trepçën në Mitrovicë

Liria e mbyll vitin me fitore ndaj Drinit të Bardhë

Zhduket një burrë në Suharekë

Rrahman Perteshi – Punëtori më i dalluar i vitit

Beteja e Gorozhupit: Luljeta e UÇK s’e la burrin, u vra edhe ajo

Detaje nga përplasja e dy veturave në autostradën “Ibrahim Rugova”, arrestohet shoferja që dyshohet se e shkaktoi aksidentin

Tre persona arrestohen për degradim të mjedisit në Prizren

Hajdar Beqa: Prizreni si çdo herë po bashkohet fuqishëm rreth vizionit për ndryshim

PDK-ja hap fushatën në Prizren, Bedri Hamza prezanton shtyllat e programit të tij

Rahoveci e fiton derbin me Kastriotin

Burri në Prizren sulmon gruan e tij, policia ia konfiskon një armë me 17 fishekë

Borë e acar në ndërrimin e motmoteve, paralajmërohen temperatura deri në -20 gradë

47 konsumatorë shkyçen nga rrjeti i ujësjellësit për mospagesë në rajonin e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne