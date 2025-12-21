2.6 C
Prizren
E diel, 21 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Fluks i lartë automjetesh edhe në kufirin Shqipëri-Kosovë

By admin

Fluks i lartë emigrantësh është shënuar në kufirin Shqipëri–Kosovë, me rastin e festave të fundvitit.

Qindra mjete dhe drejtues automjetesh nga vendet e Bashkimit Evropian po hyjnë në Kosovë për të kaluar pushimet pranë familjeve të tyre.

Radhë të gjata mjetesh janë krijuar menjëherë pas hyrjes në territorin e Kosovës, në pikën kufitare të Vërmicës. Shkak për këtë situatë është procedura e detyrueshme e pagesës së siguracionit jeshil për automjetet me targa të huaja që do të qëndrojnë në Kosovë, transmeton Top Channel.

Shumë drejtues automjetesh shprehen se kjo procedurë po u shkakton vonesa të gjata dhe pritje të lodhshme.

Situata rëndohet edhe më tepër nga mungesa e energjisë elektrike, duke bërë që sportelet e siguracioneve të punojnë me gjeneratorë.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Terrorizohen banorët e fshatit Ratkoc: Një person i vë flakën autoambulancës

Më Shumë

Rozë

Sonte nis Big Brother VIP Albania 5, ja emrat e përfolur dhe banori i parë i konfirmuar

Sonte, më 20 Dhjetor 2025, në orën 21:15, hap dyert edicioni i pestë i Big Brother VIP Albania nën moderimin e Ledion Liços. Media kanë...
Fokus

Bashkimi vazhdon me humbje, pëson nga Prishtina

Bashkimi i Prizrenit ka regjistruar humbjen e katërt rresht në Superligën e Kosovës në basketboll. Pas Vëllaznimit, Rahovecit 029 e Trepçës, Bashkimi ka pësuar...

Spitali i Prizrenit dhe Policia, bashkë për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve

Vdes ish-luftëtari i UÇK-së, Ilir Morina nga Malësia e Vogël e Rahovecit

Hapet zyra e re e Postës së Kosovës në Dragash

Doktori kujdestar jep detaje për vdekjen e 8 vjeçares në Suharekë: Erdhi tek ne pa shenja jete

U dërgua pa shenja jete në QKMF, policia po heton vdekjen e një gruaje në Suharekë

Prizreni e mbyll vitin me shumë vizitorë,gastronomia e pëlqyer nga të huajt

E dhimbshme: Vajza 8-vjeçare dërgohet pa shenja jete në Emergjencën e Suharekës

‘Oda e Prizrenit’ organizon aktivitet për trashëgiminë dhe inovacionin në tekstil

Radhë kamionësh në doganën e Vërmicës

Mesjava sjell super përballje në ProCredit Superligë

Tentim vrasja në Nashec të Prizrenit, këta janë viktima dhe i dyshuari

Shkyçje masive nga rrjeti i ujësjellësit për mospagesë në Prizren dhe Suharekë

Tentohet të digjet një restorant në Prizren, policia në kërkim të dyshuarve

Kampionët bindës në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne