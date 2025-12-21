Prizren, anulohet repriza e “Komedia e Zezë” pas lëndimit të aktorit

Teatri i Qytetit “Bekim Fehmiu” në Prizren ka njoftuar se repriza e shfaqjes “Komedia e Zezë”, e planifikuar të mbahej më 22 dhjetor, është anuluar për shkak të një lëndimi të papritur të njërit prej aktorëve gjatë performancës në skenë. Aktori ka pësuar frakturë në krah, duke pamundësuar vazhdimin e shfaqjes sipas programit.
“Me keqardhje ju njoftojmë se, për shkak të një lëndimi (frakturë në krah) të pësuar në skenë gjatë shfaqjes nga njëri prej aktorëve tanë, repriza e planifikuar për datën 22 dhjetor e shfaqjes “Komedia e Zezë” anulohet”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.
Nga Teatri “Bekim Fehmiu” i kanë uruar artistit shërim të shpejtë, rikuperim të plotë dhe rikthim sa më të shpejtë në skenë pranë publikut.
“I tillë është teatri, një hapësirë ku aktorët dhe e gjithë ekipa japin maksimumin nga vetja, duke u përballur çdo ditë me sfida, si emocionale edhe fizike, gjithmonë për publikun tonë të dashur”, thekson teatri.
Institucioni kulturor ka falënderuar publikun për mirëkuptimin dhe përkrahjen e vazhdueshme, duke premtuar rikthimin së shpejti me shfaqjen e radhës./PrizrenPress.com/
