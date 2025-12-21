2.5 C
Prizren
E diel, 21 Dhjetor, 2025
type here...

Kulture

Prizren, anulohet repriza e “Komedia e Zezë” pas lëndimit të aktorit

By admin

Teatri i Qytetit “Bekim Fehmiu” në Prizren ka njoftuar se repriza e shfaqjes “Komedia e Zezë”, e planifikuar të mbahej më 22 dhjetor, është anuluar për shkak të një lëndimi të papritur të njërit prej aktorëve gjatë performancës në skenë. Aktori ka pësuar frakturë në krah, duke pamundësuar vazhdimin e shfaqjes sipas programit.

“Me keqardhje ju njoftojmë se, për shkak të një lëndimi (frakturë në krah) të pësuar në skenë gjatë shfaqjes nga njëri prej aktorëve tanë, repriza e planifikuar për datën 22 dhjetor e shfaqjes “Komedia e Zezë” anulohet”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.

Nga Teatri “Bekim Fehmiu” i kanë uruar artistit shërim të shpejtë, rikuperim të plotë dhe rikthim sa më të shpejtë në skenë pranë publikut.

“I tillë është teatri, një hapësirë ku aktorët dhe e gjithë ekipa japin maksimumin nga vetja, duke u përballur çdo ditë me sfida, si emocionale edhe fizike, gjithmonë për publikun tonë të dashur”, thekson teatri.

Institucioni kulturor ka falënderuar publikun për mirëkuptimin dhe përkrahjen e vazhdueshme, duke premtuar rikthimin së shpejti me shfaqjen e radhës./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Bedri Hamza me përfaqësuesit e bizneseve në Prizren: Lehtësira fiskale dhe qasje më e mirë në kredi

Më Shumë

Lajme

Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim përfaqësues të KFOR-it zviceran

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, ka pritur sot në takim përfaqësues të KFOR-it zviceran (LMT). Në fillim të takimit, Kryeprokurori Kryeziu shprehu...
Lajme

U paralajmërua për acar dhe temperatura deri në -20 gradë për fundvit në Kosovë, reagon IHMK

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka reaguar rreth lajmeve se fundviti në Kosovë do të shoqërohet me temperatura ekstreme minimale deri – 20°C dhe me...

Gjendet një trup i pajetë në Prizren, dyshohet për vdekje nga arma e zjarrit

Komuna e Dragashit nënshkruan memorandum për menaxhimin e pyllëzimeve në Restelicë

Vdes shoferi i kamionit që u aksidentua në autostradë

Abrashi: Presim të fitojmë mbi 50 për qind

Bujar Loci shpallet “Trajneri më i Mirë i Vitit”

Bashkimi fiton në derbin prizrenas ndaj Junior 06

Vetim Ramadani emërohet nënkryetar i Komunës së Dragashit

Nxënësit nga Peqani i Suharekës vizitojnë “Reporting House”, njihen me historinë bashkëkohore të Kosovës

PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Diaspora ia mësyn Kosovës, kjo është gjendja në pikat kufitare 

Borë e acar në ndërrimin e motmoteve, paralajmërohen temperatura deri në -20 gradë

Nuk ka të lënduar nga zjarri mbrëmë që përfshiu disa lokale në Prizren

Spitali i Prizrenit dhe Policia, bashkë për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve

Probleme me furnizimin me ujë në disa zona të Prizrenit për shkak të ndërprerjes së energjisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne