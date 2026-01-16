7.7 C
Prizren
E premte, 16 Janar, 2026
type here...

Sport

Lis Shoshi shkëlqen dhe shpallet MVP i javës

By admin

Basketbollisti i Golden Eagle Ylli, Lis Shoshi, ka qenë protagonisti kryesor i javës në ProCredit Superligën e Kosovës në Basketboll, duke u shpallur MVP pas një paraqitjeje mbresëlënëse, raporton PrizrenPress.

MVP i javës
Lis Shoshi (Golden Eagle Ylli)
20 pikë | 5 kërcime/asistime | 21 indeks

Top 5 i javës
Alex Hunter (Bora) – 20 pikë, 14 kërcime/asistime, 31 indeks
Batin Tuna (Trepça) – 21 pikë, 8 kërcime/asistime, 25 indeks
Antwan Scott (Golden Eagle Ylli) – 10 pikë, 14 kërcime/asistime, 22 indeks
Lis Shoshi (Golden Eagle Ylli) – 20 pikë, 5 kërcime/asistime, 21 indeks
Dequon Lake (Bashkimi) – 19 pikë, 9 kërcime/asistime, 20 indeks

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Sot ditëlindja e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemali
Next article
Hyn në fuqi vendimi i qeverisë për pagën minimale, nga janari 425 euro dhe 500 euro në korrik

Më Shumë

Lajme

Plumbi qorr godet një shtëpi në Shirokë të Suharekës, dëmtohet dritarja

Një incident i rrezikshëm është raportuar në fshatin Shirokë të Suharekës, ku dyshohet se një plumb qorr ka goditur një shtëpi private dhe ka...
Fokus

Dorëheqje në LDK-në e Prizrenit: Sadik Memaj largohet nga funksionet, kritikon mënyrën e vendimmarrjes

Kryetari i Nëndegës së Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Korishë të Prizrenit, Sadik Memaj, ka dhënë dorëheqje nga të gjitha funksionet e tij...

Shpëtohet nga rrënimi kulla e Ymer Pogës në Rogovë të Hasit, një nga monumentet më të vjetra në Kosovë

“Hidroregjioni Jugor”: Uji në Prizren i sigurt për pije, përjashtohet burimi në Muradem

Bie masivi shkëmbor, bllokohet rruga nacionale Dragash–Shishtavec

“Civil War” nga Guns N’ Roses kënga e të gjitha luftërave

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

Pas dy dekadash, Shyhrete Berisha fiton përfundimisht të drejtën pronësore mbi shtëpinë

44 aksidente rrugore e mbi 1400 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

I përkeqësohet gjendja njërit të dyshuar gjatë seancës për rastin e ‘zhvatjes’ së mbi 1 milion eurove nga BSK

Mësimi në shkollat e Malishevës shtyhet për dy ditë

Bora ngrin Bashkimin në Prizren

Vështirësi në komunikacion në disa akse rrugore në Malishevë pas reshjeve të dendura

Totaj emëron Sead Arifin drejtor të Emergjencave dhe Sigurisë në Prizren

Rahoveci 029 ndahet me trajnerin Bujar Loci

Vërshime të mëdha në Suharekë, bllokohen disa rrugë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne