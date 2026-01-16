Sot ditëlindja e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemali

Ai lindi në vitin 1844, dhe vdiq në moshën 75-vjeçare, tetë ditë pas ditëlindjes së tij, më 24 janar 1919.
Ndërkohë, presidenti Bajram Begaj ka uruar ditëlindjen e tij, duke thënë se Qemali ishte burrë vizionar që bëri realitet ëndrrën shekullore të shqiptarëve për liri dhe pavarësi në trojet e të parëve.
“Sot, në ditëlindjen e tij, nderojmë themeluesin e shtetit shqiptar, burrin vizionar që bëri realitet ëndrrën shekullore të shqiptarëve për liri dhe pavarësi në trojet e të parëve. Aspirata e Ismail Qemalit për një Shqipëri evropiane mbetet edhe sot e vetmja strategji kombëtare, i vetmi qëllim, realizimi i të cilit duhet të përbashkojë gjithë shqiptarët, pa asnjë dallim”, ka uruar Begaj.
