Latifi mban takim me komisionin komunal për regjistrimin e dëmeve nga vërshimet

By admin

Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, së bashku me drejtorët e drejtorive, ka mbajtur takim me komisionin komunal për regjistrimin dhe vlerësimin e dëmeve nga vërshimet e fundit.

Latifi ka njoftuar se në këtë takim është diskutuar për ecurinë e procesit të vlerësimit dhe për përgatitjen e raportit përfundimtar.

“Së bashku me drejtorët e drejtorive, mbajtëm takim me komisionin komunal për regjistrimin dhe vlerësimin e dëmeve nga vërshimet e fundit, ku diskutuam për ecurinë e procesit të vlerësimit dhe për përgatitjen e raportit përfundimtar”, shkruan ai, në llogarin e tij në Facebook.

