Rexhbeçaj realizon golin e parë sezonal

By admin

Mesfushori i Augsburgut, Elvis Rexhbeçaj, e ka regjistruar golin e parë këtë edicion në Bundesligën gjermane.

Rexhbeçaj shënoi gol në barazimin 2:2 të Augsburgut në shtëpi ndaj Freiburgut. Ndeshja i takoi xhiros së 18-të.

Rexhbeçaj në lojë u inkuadrua nga fillimi i pjesës së dytë, kurse golin për 2:0 e realizoi në minutën e 49-të. Ai realizoi gol të bukur me kokë nga afërsia.

Golin e parë për vendësit e shënoi Alexis Claude-Maurice.

Për Rexhbeçajn ishte paraqitja e 16-të në të gjitha garat.

Latifi mban takim me komisionin komunal për regjistrimin e dëmeve nga vërshimet
Shpallet në kërkim Egzon Reshani, i dyshuari për tentim vrasjen në Prizren

