Raisa Šabani Jelmazi emërohet drejtoreshë e DMShShP-së në Dragash

Raisa Šabani Jelmazi është emëruar drejtoreshë e Drejtorisë për Mbrojtje, Shpëtim dhe Shërbime Publike (DMShShP) në Komunën e Dragashit, raporton PrizrenPress.
Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheadini, në kuadër të vazhdimit të formimit të kabinetit të ri të qeverisjes lokale. Ai ka theksuar se ky emërim ka rëndësi të veçantë, pasi Jelmazi është drejtoresha e dytë grua në kabinetin e tij, duke dëshmuar përkushtimin institucional për barazi gjinore dhe përfshirje të grave në pozita vendimmarrëse.
Sipas Xheadinit, emërimi i Jelmazit, e cila vjen nga komuniteti joshumicë, forcon më tej vizionin për një qeverisje gjithëpërfshirëse, të barabartë dhe pa dallime.
“I uroj znj. Jelmazi shumë suksese në këtë detyrë të rëndësishme dhe pres bashkëpunim të frytshëm në shërbim të interesit publik”, ka deklaruar kryetari i Dragashit./PrizrenPress.com/
