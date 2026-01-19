2 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
Skandali me vota, ndërpritet mandati i përfaqësuesve të subjekteve politike në KKZ-në e Prizrenit

By admin

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka marrë vendim që i gjithë vendi të shkojë në rinumërim, pas dallavereve që u zbuluan gjatë rinumërimit të pjesshëm.

Komuna më e “prekur” nga ky proces ka dalë Prizreni, prandaj KQZ-ja ka vendosur po ashtu për ndërprerjen e mandatit për përfaqësuesit e subjekteve politike në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në Komunën e Prizrenit.

