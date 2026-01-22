2.9 C
Prizren
E premte, 23 Janar, 2026
type here...

FokusSport

Bashkimi kualifikohet në gjysmëfinale

By admin

Bashkimi e ka siguruar gjysmëfinalen e Kupës së Kosovës duke eliminuar GO+ Pejën në përballjen mjaftë dramatike.

Skuadra prizrenase triumfoi me rezultat 70-73 (22-20, 17-22, 11-12, 20-19).

Peja e nisi më mirë për ta mbyllur çerekun e parë me dy pikë avantazh, mirëpo Bashkimi u këndell në çerekun e dytë duke e përmbysur rezultatin, për të shkuar tre pikë përpara.

Çereku i tretë ishte tepër i baraspeshuar, ku Bashkimi e mbylli me një pikë avantazh (11-12), ndërsa pavarësisht përpjekjeve Peja nuk arriti të shkaktonte ndonjë përmbysje për t’i thyer mysafirët (20:19).

Vlen të ceket së në minutën e fundit, ndeshja u ndëprrerë për disa minuta shkaku i pakënaqësive të tifozëve të Pejës që hodhën gjësende në parket.

Tifozët vendas në shenjë proteste gjuajtën mjete tymosëse si dhe bënë fyerje në drejtim të kryesisë së klubit pejan.

Më i dalluari në këtë sfidë ishte Lake me 17 pikë, ndihmuar nga Armstead me 13 sosh. Ndërsa te Peja më i dalluari doli të jetë Flatten me 17 pikë.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Hajnia që poshtëroi votën

Më Shumë

Lajme

S’iu bindën, fyen dhe lënduan një polic – arrestohen dy persona në Rahovec

Në rrugën “Sheh Mihedini” në Rahovec, të martën rreth orës 23:10, dy persona, një femër dhe një mashkull shtetas të Kosovës, janë arrestuar, pasi...
Fokus

Decentralizimi i kardiologjisë: QKUK nuk e ndihmon spitalin e Prizrenit

Projekti që nisi para një viti e gjysmë për decentralizimin e kardiologjisë invazive u ndal. QKUK-ja nuk dërgoi më kardiolog në spitalin e Prizrenit për...

A duhet t’i japim lamtumirën të shkuarës dhe të mirëpresim të ardhmen?

Çikat e Bashkimit kërkojnë fitore ndaj Penzës

Rahovec: Punime të përkohshme në rrugën “Dëshmorët e Pashtrikut”

E marte me ngrica dhe temperatura në minus

Sulmohen policët në Prizren derisa po intervenonin në një rast të dhunës në familje

Çikat e Bashkimit fitojnë me një fund dramatik ndaj Penzës

Labi do të jetë prezent në varrimin e gjyshit të tij në Rahovec

Parashikimi i motit për javën e ardhshme-Ja kur pritet të ketë reshje bore

“Dallaveret” me votat e kandidatëve: Kërkohet rinumërim i plotë i votave dhe nxjerrjen e përgjegjësve para drejtësisë

Prokuroria Themelore në Prizren nis hetimet për mospërputhjet e votave pas rinumërimit në zgjedhje

Mbahet mbledhja e parë e ekipit drejtues të Komunës së Prizrenit

Votat pas rinumërimit, Totaj: Fenomen që i ka prek të gjitha partitë, logjika thotë se kjo s’ndodh rastësisht

Bashkimi fiton me përmbysje ndaj Rahovecit

Bohanon e Bashkimit me performancë të jashtëzakonshme, shpallet MVP

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne