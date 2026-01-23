6.6 C
Prokuroria në Prizren me aksion për manipuluesit me vota

Prokuroria në Prizren sot ka nisur një operacion me shumë forca policore.

Insajderi merr vesh se ky operacion është rezultat i hetimit që nisi ditë më parë, pas të dhënave që dolën nga rinumërimi, të cilat kanë ngritur dyshimet për manipulim me vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025.

Bashkimi kualifikohet në gjysmëfinale
Dyshime për manipulim votash, policia konfirmon se po kryhen bastisje në Prizren

Lajme

Kanosi dhe sulmoi qytetarin, i dyshuari në Prizren kapet me pushkë dhe pistoletë

Një person është arrestuar pasi dyshohet se kishte kanosur dhe sulmuar një tjetër qytetar, duke prezantuar gjatë incidentit një pistoletë. Rasti ka ndodhur në fshatin...
Sport

Bashkimi triumfon në Vlorë, mposht Flamurtarin në Ligën Unike të femrave

Bashkimi ka shënuar fitore të rëndësishme në transfertë ndaj Flamurtarit, duke triumfuar me rezultat 58-66, në kuadër të xhiros së katërt të Ligës Unike...

Tragjedi në Dragash: Dyshohet se djali e vrau nënën e tij

Aktakuzë ndaj shtetasit shqiptar për kultivim të drogës në Malishevë

Vjedhja e votave në Prizren, një ministër i Albin Kurtit rrezikon ta humbasë mandatin e deputetit

Sulmohen policët në Prizren derisa po intervenonin në një rast të dhunës në familje

Selmanaj diskuton me kuvendarët dhe drejtorët prioritetet për zhvillimin e Prizrenit

Veç në dy klasë dolën 200 vota të keqpërdorura/ Si u evidentuan vjedhjet në Prizren

Mbahet mbledhja e parë e ekipit drejtues të Komunës së Prizrenit

Bohanon e Bashkimit me performancë të jashtëzakonshme, shpallet MVP

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet i dyshuari

Nait Hasani me reagim: Votat e mia janë rritur në mënyrë të padrejtë, duke u përdorur emri im

Shkoi në tubim elektoral dhe nuk u kthye më: Zhdukja e mistershme e veteranit të UÇK-së, askush s’di gjë për fatin e tij

Totaj për mandatin e ri: Besoj dhe shpresoj për performancë të mirë

Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

Mbi 800 vota më pak, reagon Selmanaj: Rinumërimi i të gjitha kutive është i domosdoshëm

