Sport

Bashkimi ndan rrugët me T.J. Bickerstaff

By admin

Me marrëveshje të dyanshme, KB Bashkimi ka përfunduar bashkëpunimin me basketbollistin T.J. Bickerstaff.

Lajmi është bërë i ditur nga vetë klubi përmes një njoftimi zyrtar, raporton PrizrenPress.

“Me marrëveshje të dyanshme, përfundojmë bashkëpunimin me T.J. Bickerstaff. Faleminderit dhe shumë suksese në të ardhmen!”, thuhet në njoftimin e Bashkimit./PrizrenPress.com/

https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Gjendet pa shenja jete punonjësi i Doganës në Prizren
Shitja e therja ilegale e kafshëve, AUV paralajmëron masa ndëshkuese

Lajmet e Fundit

