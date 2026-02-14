8.4 C
Boksieri nga Prizreni, Elvin Sopaj debuton me fitore në boksin profesionist

By admin

Boksieri kosovar Elvin Sopaj ka debutuar me fitore në boksin profesionist.

Boksieri nga Prizreni mundi gjeorgjianin Kristan Zili qysh në rundin e dytë.

Sopaj dukshëm ishte më i mirë se gjeorgjiani dhe me meritë fitojë këtë duel që është i pari për kosovarin në boksin profesionist.

