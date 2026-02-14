7.8 C
Prizren
E diel, 15 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Triumfon Eris Bajraj, prek fitoren e dhjetë në boksin profesionist

By admin

Boksieri Eris Bajraj ka arritur fitoren e dhjetë në boksin profesionist.

Boksieri kosovar e ka mposhtur boksierin nga Venzuela, Flasher Silvën.

24-vjeçari iu deshën pak sekonda qysh në rundin e parë që të gjunjëzojë boksierin nga Venezuela.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Boksieri nga Prizreni, Elvin Sopaj debuton me fitore në boksin profesionist
Next article
Kroacia, kampione e Mesdhetarit

Më Shumë

Lajme

Kuvendi i Prizrenit mban mbledhje solemne për 17 Shkurtin

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, ka ftuar të gjithë anëtarët e Kuvendit për të marrë pjesë në mbledhjen solemne kushtuar...
Fokus

Federata e Peshkatarëve konfiskon varkë dhe rrjeta në Krushë të Madhe

Federata e Peshkatarëve ka realizuar dje një aksion kontrolli në Krushë të Madhe, i cili ka zgjatur nga ora 13:00 deri në mesnatë. Gjatë këtij...

Sot seanca gjyqësore lidhur me vrasjen e 26-vjeçarit Auron Thaqi, dëshmojnë punonjësit e lokaleve ku ndodhi tragjedia

Totaj priti drejtoreshën e NDI-së, Nancy Soderberg, diskutohet forcimi i partneritetit institucional

Emilja Rexhepi paralajmëron se do t’i drejtohet Kushtetueses pasi Supremja ia refuzoi ankesën

Qeveria publikon programin për festimin e 18 vjetorit të Pavarësisë

Prizren, Ukimeraj: Nuk ka dëme materiale dhe as lëndime në njerëz

Pullian shkëlqen në fitoren jetike të Rahovecit 029

Brad Arnold, këngëtari i bendit “3 Doors Down”, ndërron jetë në moshën 47-vjeçare

Dalin pamjet e para, tërmeti shkaktoi dëme të konsiderueshme në Prizren

Gjendet e vdekur një grua në Prizren

Arrest shtëpiak për 15 të dyshuar për manipulim votash në Dragash dhe Suharekë

Nënkryetar komune apo deputet, flet Kujtim Gashi

Burri ushtron dhunë fizike dhe psikike ndaj gruas në Malishevë, i dyshuari në arrati

Kroacia, kampione e Mesdhetarit

Helshani nis vizitën e parë zyrtare në QKMF të Malishevës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne