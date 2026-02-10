8.4 C
Prizren
E martë, 10 Shkurt, 2026
Punimet në rrugën “Xhemë Gostivari” të Prizrenit drejt përfundimit, pritet asfaltimi i plotë

By admin

Punimet për rregullimin e rrugës “Xhemë Gostivari” po vazhdojnë me intensitet të lartë, në kuadër të projekteve infrastrukturore të Komunës së Prizrenit.

Sipas njoftimit të Komunës, projekti po realizohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe parashikon asfaltimin e plotë të këtij aksi të rëndësishëm rrugor. Rruga “Xhemë Gostivari” ka rëndësi të veçantë për qytetin, pasi shërben si lidhje mes disa lagjeve dhe ndikon drejtpërdrejt në lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve.

“Punimet për rregullimin e rrugës “Xhemë Gostivari” po vazhdojnë me intensitet të lartë. Ky projekt i Drejtorisë së Shërbimeve Publike do të përmbyllet me asfaltimin e plotë të këtij aksi të rëndësishëm rrugor, i cili shërben si lidhje mes lagjeve dhe lehtëson qarkullimin e qytetarëve”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Lirohet Haxhi Shala

Nga -11 në +16: Bashkimi dominon Sigal Prishtinën dhe sheh finalen

Bashkimi ka realizuar një përmbysje mbresëlënëse në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Kosovës në basketboll, duke mposhtur Sigal Prishtinën me rezultat 83:67,...
Rahovec, mbahet takimi i këshillit organizativ për 17 Shkurtin

Nën udhëheqjen e nënkryetarit të Komunës së Rahovecit, Betim Zllanoga, u zhvillua takimi i këshillit organizativ për nder të 17 Shkurtit, përvjetorit të Pavarësisë...

Gjykata e Prizrenit rivendos sërish paraburgim: 30 ditë për 9 të dyshuar për manipulim votash

Mozzik godet me "Diss", kënga me tekst kontrovers që po trazon publikun

Zafir Berisha i nënshtrohet me sukses dy ndërhyrjeve kirurgjike

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet shtetasi i Maqedonisë së Veriut

Ligjërata vetëdijesuese të Policisë për nxënësit e shkollave të mesme në Prizren

Lirohet Haxhi Shala

Falsifikim dokumentesh në Prizren – dy persona ndalohen për 48 orë pasi tentuan pajisje të kundërligjshme me dokumente

Bashkimi më i mirë se Ylli në Suharekë

U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 

Hodaj kritikon standardet e dyfishta brenda LDK-së

Dërgohet në burg 23 vjeçari nga Prizreni, ishte dënuar me 14 muaj burgim efektiv për "Narkotik"

Ky është punonjësi i Doganës që u gjet i vdekur në banesën e tij në Prizren

Mervete Krasniqi nga Malisheva do t'i dhurojë mëlçinë vajzës së saj 22-vjeçare

NPL Eko-Theranda në aksion pastrimi nga Malësia e Re deri në Carralevë

