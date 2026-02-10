Punimet në rrugën “Xhemë Gostivari” të Prizrenit drejt përfundimit, pritet asfaltimi i plotë

Punimet për rregullimin e rrugës “Xhemë Gostivari” po vazhdojnë me intensitet të lartë, në kuadër të projekteve infrastrukturore të Komunës së Prizrenit.
Sipas njoftimit të Komunës, projekti po realizohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe parashikon asfaltimin e plotë të këtij aksi të rëndësishëm rrugor. Rruga “Xhemë Gostivari” ka rëndësi të veçantë për qytetin, pasi shërben si lidhje mes disa lagjeve dhe ndikon drejtpërdrejt në lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve.
“Punimet për rregullimin e rrugës “Xhemë Gostivari” po vazhdojnë me intensitet të lartë. Ky projekt i Drejtorisë së Shërbimeve Publike do të përmbyllet me asfaltimin e plotë të këtij aksi të rëndësishëm rrugor, i cili shërben si lidhje mes lagjeve dhe lehtëson qarkullimin e qytetarëve”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
