Sport

Kroacia, kampione e Mesdhetarit

By admin

Kroacia është fituese e Kampionatit të 19-të Mesdhetar për hendbollistet deri në 16 vjet.

Kjo ngjarje e rëndësishme e hendbollit është mbajtur prej të hënës e deri të shtunën në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë.

Në finalen e madhe, Kroacia e mposhti Spanjën me rezultat 32:24./PrizrenPress.com/

