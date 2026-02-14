8.4 C
Rahoveci mposht Prishtinën, gati për “derbin e përjetësisë” ndaj Besës

By admin

Klubi i hendbollit Rahoveci ka shënuar një fitore të rëndësishme në shtëpi ndaj Prishtinës, duke konfirmuar formën e mirë dhe ambiciet për kreun e tabelës. Në një përballje ku skuadra vendase dominoi në momente kyçe të takimit, epërsia u menaxhua me maturi deri në fishkëllimën e fundit, raporton PrizrenPress.

Me këtë triumf, Rahoveci vazhdon serinë pozitive dhe dërgon mesazh të qartë para sfidës së radhës. Në mesjavë e pret “derbi i përjetësisë” ndaj Besës së Pejës – një ndeshje që pritet të jetë vendimtare për renditjen.

Një fitore në këtë përballje do ta ngjiste Rahovecin në vendin e parë, duke e bërë duelin me Besën jo vetëm çështje rivaliteti historik, por edhe betejë direkte për fronin.

Atmosfera në Rahovec pritet të jetë elektrizuese, ndërsa skuadra hyn në këtë sfidë me moral të lartë dhe besim të plotë pas suksesit ndaj Prishtinës./PrizrenPress.com/

