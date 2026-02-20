Dyshohet për keqpërdorim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare në Prizren, një person pëson lëndime

Një rast i dyshuar i keqpërdorimit gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare është raportuar në Prizren, ku një person ka deklaruar se është sulmuar fizikisht nga një tjetër.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 19 shkurt 2026, rreth orës 12:50, në rrugën “Hoxhë Tahsini” në Prizren.
“Viktima mashkull kosovar ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga një mashkull kosovar. Si pasojë e sulmit viktima ka pësuar lëndime të lehta trupore dhe i është ofruar tretmani mjekësor”, thuhet në raport
I dyshuari është intervistuar nga policia dhe, me vendim të prokurorit kompetent, është liruar në procedurë të rregullt.
