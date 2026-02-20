7.6 C
Prizren
E premte, 20 Shkurt, 2026
LajmeSiguri

Dyshohet për keqpërdorim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare në Prizren, një person pëson lëndime

By admin

Një rast i dyshuar i keqpërdorimit gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare është raportuar në Prizren, ku një person ka deklaruar se është sulmuar fizikisht nga një tjetër.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 19 shkurt 2026, rreth orës 12:50, në rrugën “Hoxhë Tahsini” në Prizren.

“Viktima mashkull kosovar ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga një mashkull kosovar. Si pasojë e sulmit viktima ka pësuar lëndime të lehta trupore dhe i është ofruar tretmani mjekësor”, thuhet në raport

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

I dyshuari është intervistuar nga policia dhe, me vendim të prokurorit kompetent, është liruar në procedurë të rregullt.

I kërkonin 100% kamatë mujore viktimës, arrestohen dy të dyshuar për fajde në Prizren
Rahoveci ia shkakton Besa Famgasit humbjen e dytë rresht

Çikat e Bashkimit KAMPIONE të Kupës

KBF Bashkimi ka fituar Kupën e Kosovës në konkurrencën e femrave, duke mposhtur KBF Peja 03 me rezultat përfundimtar 70:61, raporton PrizrenPress. Pjesa e parë...
Një e vdekur dhe dy të lënduar në vetaksident trafiku në autostradën “Ibrahim Rugova”

Një aksident trafiku me fatalitet është raportuar të martën në autostradën Ibrahim Rugova, ku një grua ka humbur jetën, ndërsa dy persona të tjerë...

Alexis Mead, ylli i finales

Dragashi shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës me seancë solemne dhe homazhe

Nënshkruhet marrëveshja mes FBK-së dhe Rahovecit 029

Gjendet 14 vjeçarja nga Rahoveci

“Esnaf” në Prizren i bashkohet marshit “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha

Përballja e rivalëve të vjetër

Gazetaria hulumtuese, pasion dhe mision publik që kërkon guxim, përkushtim dhe durim

Rahoveci shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Shpërthim dhe zjarr në një shtyllë elektrike në Prizren, pa të lënduar

Finalja e Kupës së Kosovës zhvillohet në Rahovec

“Liria ka Emër” publikon orarin e autobusëve nga komunat për marshin më 17 shkurt

Totaj vizitoi Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren, uron besimtarët për muajin e Ramazanit

Prizreni mobilizohet për finalen e Kupës së Kosovës – Bashkimi dhe Liria mbështesin çikat e qytetit

