6.7 C
Prizren
E premte, 20 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

Totaj nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi për projektin DIG4K, mbështetje për digjitalizimin e bizneseve në Prizren

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka nënshkruar sot Memorandum Bashkëpunimi me Innovation & Training Park (ITP Prizren) dhe Makerspace Innovation Center Prizren (MICP) për bashkëfinancimin e projektit “Digital Innovation Gateway for Kosovo – DIG4K” (Porta e Inovacionit Dixhital për Kosovën).

Projekti DIG4K synon ofrimin e shërbimeve të digjitalizimit dhe transformimit digjital për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Kosovë, si dhe për një pjesë të sektorit publik, me qëllim rritjen e kapaciteteve teknologjike dhe konkurrueshmërisë së tyre.

Sipas kryetarit Totaj, ky bashkëpunim do të ndikojë drejtpërdrejt në fuqizimin e bizneseve lokale dhe avancimin e proceseve të tyre teknologjike.
“Përmes këtij memorandumi, po krijojmë mundësi konkrete për bizneset e regjionit të Prizrenit që të avancojnë përtej mbështetjes bazë dhe të digjitalizojnë proceset e tyre në përputhje me nevojat dhe objektivat e tyre zhvillimore. Ftoj të rinjtë dhe bizneset që ta ndërtojmë së bashku një ekosistem më të fuqishëm inovacioni, duke krijuar mundësi të reja zhvillimi, punësimi dhe transformimi digjital për qytetin dhe regjionin tonë”, ka deklaruar Totaj.

Ky bashkëpunim targeton në veçanti bizneset e Prizrenit, të cilat tashmë janë duke përfituar nga shërbimet e projektit, ndërsa përmes bashkëfinancimit nga Komuna e Prizrenit u mundësohet zgjerimi dhe thellimi i procesit të transformimit digjital.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kuvendi voton buxhetin e Kosovës për vitin 2026
Next article
Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të arrestuarit për fajde

Më Shumë

Lajme

Platforma “Liria Ka Emër” projekton mesazhin “Ende duke mbrojtur lirinë tonë” në objektin e Presidencës

Në shënim të 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, platforma qytetare “Liria Ka Emër” ka realizuar një aktivitet simbolik në kryeqytet, duke projektuar në objektin...
Rozë

Gjesti kritikon estradën: Ma keni prishë veshin me tallava moderne

Artisti i njohur, Gjesti, ka shfaqur së fundmi kritika të forta ndaj kolegëve të tij në estradë, duke ndezur debate mes ndjekësve për gjendjen...

Aksident në Landovicë të Prizrenit, nuk dihet për të lënduar

Malishevë: Një 43-vjeçar gjendet pa shenja jete në një objekt banimi

Apeli liron 9 të dyshuarit e fundit për manipulim votash në Prizren

Sot flasin ish-krerët e UÇK-së, familjarët mbërrijnë në Hagë

Hajdar Mallaku – Një jetë në shërbim të arsimit dhe letërsisë shqiptare

49 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë, një me fatalitet

Zbulohen mallra të padeklaruara gjatë kontrollit rutinor në Vërmicë

Shqipe Kastrati vjen me hitin e ri ‘A ma bon hallall’

Boksieri nga Prizreni, Elvin Sopaj debuton me fitore në boksin profesionist

Bashkimi ndahet me dy basketbollistë të huaj

Rifati suspendohet, P.C Prizreni pa trajner në finale

Derbi në Prizren

Një e vdekur dhe dy të lënduar në vetaksident trafiku në autostradën “Ibrahim Rugova”

“Liria ka Emër” publikon orarin e autobusëve nga komunat për marshin më 17 shkurt

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne