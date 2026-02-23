7.5 C
Prizren
E hënë, 23 Shkurt, 2026
Bali Muharremaj mbështet Ludon për fitore në Big Brother VIP Kosova

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, mbështet Ludo Lee.

Ai e ka lavdëruar Ludovik Tunaj (Ludo Lee) për performancën e tij në Big Brother VIP Kosova, duke thënë se po e përfaqëson mjaft mirë komunën e Suharekës.

Muharremaj theksoi mbështetjen për Ludo Lee dhe e uroi për mundësinë e fitimit të këtij formati televiziv.

Gjyqtarja Kadire Rexha nis detyrën në Gjykatën Themelore në Prizren
SHSKUK sqaron bashkëpagesën prej 3 eurosh për personat shoqërues

SHSKUK sqaron bashkëpagesën prej 3 eurosh për personat shoqërues

Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës ka sqaruar se bashkëpagesa prej 3 euro për 24 orë qëndrimi të personave shoqërues mbi 15 vjeç...
Liria ka Emër: Mbi 130 mijë qytetarë në marshin “Drejtësi, jo politikë” – marshimi më i madh në historinë e Kosovës së lirë

Platforma Qytetare "Liria ka Emër" ka njoftuar se mbi 130 mijë qytetarë në marshin “Drejtësi, jo politikë”, në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK-së që...

