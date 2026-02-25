10.8 C
Prizren
E mërkurë, 25 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

OVL UÇK-ja nis peticionin kombëtar drejtuar Dhomave të Specializuara në Hagë

By admin

Kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së ka njoftuar se nga sot nis peticioni kombëtar drejtuar Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë.

Sipas OVL UÇK-së, ky peticion është një thirrje e hapur qytetare në mbështetje të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe të ish-krerëve të saj që po përballen me procesin në Hagë, në mbrojtje të vlerave të luftës çlirimtare dhe dinjitetit të saj.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

 

“Ftojmë të gjithë qytetarët dhe bashkëkombësit kudo që ndodhen që t’i bashkohen këtij peticioni, ta nënshkruajnë dhe ta shpërndajnë atë” thuhet në njoftimin e OVL-së.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Një i mitur dyshohet për kanosje dhe shkrepje të armës në Rahovec
Next article
Arrestohen 4 instruktorë të poligonit Dreni në Prizren, dyshohen për falsifikim

Më Shumë

Kulture

Akreditim 5-vjeçar për Universitetin e Prizrenit

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren ka arritur akreditim institucional 5-vjeçar, duke shënuar një hap të rëndësishëm në zhvillimin dhe konsolidimin e arsimit të lartë në...
Fokus

Trepça fiton Kupën e Kosovës për herë të pestë radhazi

Trepça ka fituar Kupën e Kosovës në basketboll për herë të pestë radhazi, pasi në finale mposhti Bashkimin me rezultat 91-72. Ndeshja u zhvillua në...

Akrepat lëvizin një orë para, në këtë ditë ndërrohet ora

Rikthehet “Komedia e Zezë” në Teatrin e Prizrenit

Gjyqtarja Kadire Rexha nis detyrën në Gjykatën Themelore në Prizren

Hajdar Mallaku – Një jetë në shërbim të arsimit dhe letërsisë shqiptare

Prezantohet drafti i studimit të fizibilitetit për ujin e pijshëm në Malishevë

“Bereqeti” shpërndan hurma për punëtorët e administratës në Dragash

Totaj vizitoi Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren, uron besimtarët për muajin e Ramazanit

“Nëse ke një mundësi për të shpresuar…” – Vargu i Lea Ypit në këngën e re të U2

AURON vjen me këngë të re GJYNAH!

Qeveria Komunale e Dragashit formon komisione për strehimoren e qenve dhe donacionin për bletarët

Rasti i fajdesë në Rahovec: Viktima mori afro 7 mijë €, e veç kamatë u detyrua t’i paguajë 14 mijë

Arrestohen 4 instruktorë të poligonit Dreni në Prizren, dyshohen për falsifikim

Bërlloku ‘mbulon’ Prizrenin

Bali Muharremaj mbështet Ludon për fitore në Big Brother VIP Kosova

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne