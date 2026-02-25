10.8 C
Prizren
E mërkurë, 25 Shkurt, 2026
FokusSiguri

Arrestohen 4 instruktorë të poligonit Dreni në Prizren, dyshohen për falsifikim

By admin

Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka njoftuar për ndalimin e katër punëtorëve, instruktorë të poligonit të Drenit në Prizren, të dyshuar për veprën penale ‘Falsifikim i dokumentit zyrtar’.

Sipas njoftimit, me urdhër të Prokurorit të Shtetit, personat me inicialet  S.B., R.M., H.N. dhe B.G., janë dërguar në mbajtje për 48 orë.

“Më konkretisht, ata dyshohen se kanë kryer veprën penale ‘’Falsifikim i dokumentit zyrtar’’ sipas nenit 427 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe veprën penale ‘’Rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve’’, nga neni 391 i KPRK-së. Dyshohet se këto veprime janë kryer në vazhdimësi që ndërlidhen me rastin që është në hetim ndaj zyrtarëve  në Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB).”

Në fund është bërë e ditur se Prokuroria do t’i ndërmarrë veprimet e mëtejshme ligjore, ndërsa hetimet lidhur me këtë çështje penale do të vazhdojnë në koordinim me Policinë e Kosovës. /

Previous article
OVL UÇK-ja nis peticionin kombëtar drejtuar Dhomave të Specializuara në Hagë
Next article
“Dardania” drejt transformimit: Nisin punimet për gjelbërimin e hapësirës publike në Prizren

