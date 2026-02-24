11.6 C
Prizren
E enjte, 26 Shkurt, 2026
Kapet në Morinë shtetasi turk i shpallur në kërkim ndërkombëtar për drogë

By admin

Një shtetas turk i shpallur në kërkim ndërkombëtar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike është arrestuar nga policia shqiptare në Morinë.

Bëhet fjalë për V. B., 31 vjeç, i cili ishte i kërkuar nga autoritetet austriake.

“Si rezultat i kontrolleve me përzgjedhje dhe i verifikimeve në hyrje/dalje, me objektiv goditjen e paligjshmërive në kufi, si dhe ndalimin e shtetasve të shpallur në kërkim, të cilët tentojnë të lëvizin ilegalisht për t’iu shmangur përgjegjësisë penale, shërbimet e Policisë Kufitare Morinë, në bashkëpunim me shërbimet e DVP Kukës, kapën në hyrje të RSh-së dhe arrestuan me qëllim ekstradimin shtetasin turk: V. B., 31 vjeç, banues në Stamboll”, thotë policia shqiptare në një njoftim.

Bëhet e ditur se Gjykata e Vjenës kishte vendosur ndaj tij masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprën penale “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”.

“Interpol Tirana, në bashkëpunim me homologët në Austri, vijon procedurat për ekstradimin e 31-vjeçarit”, theksohet më tej.

Mungesë uji në disa lagje të Prizrenit për shkak të dëmtimit të gypit
Prezantohet drafti i studimit të fizibilitetit për ujin e pijshëm në Malishevë

