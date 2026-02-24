11.7 C
Prizren
E martë, 24 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Mungesë uji në disa lagje të Prizrenit për shkak të dëmtimit të gypit

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se për shkak të reshqitjes së dheut në rrugën Prizren–Tetovë, gypi transportues nga burimi “Cvilen” drejt rezervuarit “Tusuz” është dëmtuar.

Si pasojë, disa rrugë në qytet do të përjetojnë mungesë furnizimi me ujë dhe rënie të presionit. Rrugët e prekura përfshijnë: Rr. Ramadan Zaskoci, Rr. Beran Gashi, Rr. Astrit Poniku, Rr. Alajdin Xhezairi, Rr. Rugovës, Rr. Dukles, Rr. Sheh Emini dhe Rr. Nore Kelmendi.

“Intervenimi për sanimin e dëmtimit është i vështirë për shkak të kushteve të pafavorshme të terrenit. Ekipet operative janë në terren dhe po punojnë me intensitet maksimal për rikthimin sa më të shpejtë të furnizimit me ujë. Falënderojmë konsumatorët për mirëkuptim”, thuhet në njoftimin e kompanisë./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Aksioni i krasitjes vazhdon në Prizren, ndërhyrje në rrugën “Adem Jashari”
Next article
Kapet në Morinë shtetasi turk i shpallur në kërkim ndërkombëtar për drogë

Më Shumë

Sport

Mustapha Amzil shpallet MVP i finales

Mustapha Amzil i Trepçës u shpall MVP i ndeshjes finale të Kupës së Kosovës në basketboll. Amzil përfundoi ndeshjen me 22 pikë dhe 12 kërcime, duke...
Fokus

Ndahet nga jeta profesori Hajdar Mallaku

Ka ndërruar jetë profesori Hajdar Mallaku, i cili deri në pension ka punuar  në gjimnazin "Gjon Buzuku" në Prizren. Ai  ka dhënë kontribut të çmuar...

Totaj vizitoi Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren, uron besimtarët për muajin e Ramazanit

Vetëdorëzohet në Policinë e Prizrenit, i dënuari me mbi tri vjet burg për narkotikë

Vetaksidentohet me trotinet në Prizren, ngasësi në gjendje kritike

Liria ka Emër: Mbi 130 mijë qytetarë në marshin “Drejtësi, jo politikë” – marshimi më i madh në historinë e Kosovës së lirë

Rasti i fajdesë në Rahovec: Viktima mori afro 7 mijë €, e veç kamatë u detyrua t’i paguajë 14 mijë

Zafir Berisha uron 18-vjetorin e Pavarësisë: Liria nuk guxon të negociohet

Ndahet nga jeta tragjikisht zyrtarja e Gjykatës Themelore në Prizren, Minire Bytyqi

Arsim Berisha emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë

“Nëse ke një mundësi për të shpresuar…” – Vargu i Lea Ypit në këngën e re të U2

Zhduket 14 vjeçarja nga Rahoveci – Policia kërkon ndihmë për gjetjen e saj

“100% kamatë mujore”, dosja e Prokurorisë, si funksiononte grupi i fajdeve në Prizren

Sfida interesante në Ligën e Parë të meshkujve

42 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Mori 14 mijë € kamatë, kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për fajde në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne